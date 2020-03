Rechtbanken vanaf dinsdag dicht

De Rechtspraak heeft de beslissing genomen in verband met het coronavirus. Eerder had de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten(NVSA) al opgeroepen tot een algehele sluiting .

Op maandag gaan de meeste zittingen nog gewoon door. Zo is er in Rotterdam een kort geding over de havenstaking bij EBS en is er een zitting over een cold case uit 1991.

Vanaf dinsdag zullen alleen nog urgente zaken worden behandeld. Het gaat dan onder meer om faillissementen, uithuisplaatsingen van kinderen en kort gedingen.

Daarnaast is het wettelijk verplicht dat een rechter een oordeel geeft over de voorlopige hechtenis van een verdachte. Bekeken wordt of dergelijke zaken met behulp van videoverbindingen of de telefoon behandeld kunnen worden.

Na dinsdag zal er sowieso geen publiek meer worden toegelaten in de gerechtsgebouwen, ook niet bij de urgente zaken. De media kunnen wel beperkt toegang krijgen.

“Het Openbaar Ministerie noemt de sluiting van rechtbanken een ‘ingrijpende maar begrijpelijke beslissing’. Ook het OM gaat zich concentreren op zaken die moeten doorgaan, zoals de voorgeleiding van verdachten en de verlenging van tbs en de voorlopige hechtenis.”



