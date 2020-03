Westerpaviljoen Rotterdam: 'Ik heb al mensen moeten ontslaan'

Rotterdamse horecaondernemers zijn onzeker over de toekomst van hun cafés en restaurants nu het kabinet heeft besloten dat hun zaken tot zeker 6 april gesloten moet blijven om verdere verspreiding van het coronavirus in te dammen.

"Ik heb de hele middag gesprekken met het personeel gevoerd en mensen moeten ontslaan, omdat we het al een beetje aan voelden komen", zegt eigenaresse Marjolein van Staten van het Westerpaviljoen in Rotterdam.

"Het is de enige manier om van het virus af te komen, maar het doet pijn om je zaak zo te zien. We hebben echt hulp nodig, want anders wordt het heel spannend. Ik heb 45 man in dienst en als de omzet in een keer wegvalt loop je ontzettend veel geld wat je mis."

Timing

Ook haar college om de hoek, Marco Zaidi van pizzeria Ciao ziet de toekomst somber tegemoet. Hij is ook boos over de timing door het kabinet.

"Ik ben het er niet mee eens dat ze om 17:30 uur gelijk hebben besloten dat alle horeca om 18:00 uur dicht moest zijn. Dat hadden ze zeker 24 uur van tevoren moeten zeggen. We hebben eten voorbereid en een personeelsplanning gemaakt, het is heel schadelijk voor de horeca", zegt Zaidi.

"Ik ben al 28 jaar ondernemers en zit vanaf 1993 op de Nieuwe Binnenweg. Ik hoop dat de overheid ons gaat steunen, wij hebben ook een familie waar brood voor op de plank moet komen. Dit is shocking. Dit hebben we nog nooit meegemaakt. Het is een nachtmerrie."

Galgenmaal

Twee van zijn klanten zijn de allerlaatste restaurantbezoekers van Rotterdam voor de komende drie weken.

"We waren al binnen. Dus we zitten lekker te smikkelen en we zijn blij dat we nog even mogen blijven zitten. Maar we zijn wel de laatste volgens mij. Het galgenmaal. Het is jammer maar het zal wel moeten."

