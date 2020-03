Het is goed dat het kabinet nu duidelijkheid heeft gegeven. Dat zegt burgemeester Aboutaleb van Rotterdam zondagavond over de verregaande coronamaatregelen die aan het einde van de middag zijn afgekondigd.

"We werken met het kabinet aan de vertaalslag van de maatregelen naar lokaal niveau. De maatregelen zijn ingrijpend, maar noodzakelijk als we willen voorkomen dat een te grote groep mensen tegelijk zorg nodig heeft", zegt Aboutaleb.

"Laten we het hoofd koel houden en op elkaar letten. Ik spreek mijn waardering uit voor allen die werken in de vitale sectoren en zij die dat mogelijk maken."

Cruciale beroepen

Scholen en opvangcentra blijven wél open voor kinderen van ouders met zogenoemde cruciale beroepen. Dit zijn ouders die bijvoorbeeld werken in de zorg, bij de politie, de brandweer of in het openbaar vervoer. Deze kinderen kunnen zonder extra kosten naar de school of opvangplek waar ze normaal gesproken heengaan. Hierdoor kunnen die ouders blijven werken.

Voor middelbare scholieren en leerlingen van het mbo die dit jaar eindexamen doen, wordt gekeken naar oplossingen. Zij krijgen de komende weken meer informatie hierover.

Hulp aan ondernemers

Het kabinet neemt verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen. Zo is er de regeling werktijdverkorting, kan de belastingdienst uitstel van betaling verlenen en verruimt EZK de borgstelling midden- en kleinbedrijf.

Ondernemers in bijvoorbeeld de horeca of reisbranche die last ondervinden omdat klanten thuisblijven of de zaak tijdelijk dicht moet, kunnen daardoor makkelijker geld lenen.

Zuid-Holland Zuid

Ook burgemeester Wouter Kolff van Dordrecht roept iedereen op om zijn of haar verantwoording te nemen en om goed op elkaar te letten.

"Om het Coronavirus in ons land en ook in onze regio zo snel mogelijk een halt toe te roepen, zijn forse maatregelen nodig die ons allemaal treffen. Ik reken op de wijsheid en verantwoordelijkheid van onze inwoners en ondernemers, aldus Kolff die ook voorzitter is van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.

"We zijn allemaal nodig om verspreiding van het coronavirus te beperken, met als voornaamste doel te voorkomen dat er onnodig slachtoffers vallen en de zorg overbelast raakt. Let daarbij alstublieft goed op elkaar en houd vooral oog voor ouderen en kwetsbaren."

