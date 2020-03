In Dordrecht zijn zondag rond 21:30 uur twee mensen gewond geraakt bij een schietpartij. Dat gebeurde op het Van Oldenbarneveltplein.

Er is een traumahelikopter ingezet en er is veel politie op de been. Een van de slachtoffer ligt volgens een ooggetuige voor een pizzarestaurant. Een auto zit vol met kogelgaten.

De slachtoffers zijn een man en vrouw. Twee verdachten gingen er op een scooter vandoor. Meer volgt.