RET'ers ziek, veel minder bussen en trams

Er rijden vanaf maandag een stuk minder trams, bussen en metro's. Dat heeft de RET zondagavond besloten in reactie op de verregaande maatregelen door het kabinet om de verspreiding van het coronavirus in te dammen.

"De nieuwe maatregelen van de overheid leiden ertoe dat er aanzienlijk minder reizigers gebruik maken van het Openbaar Vervoer. Daarnaast leidt de aangescherpte definitie voor ziekmeldingen ertoe dat veel meer medewerkers van het OV zich preventief ziekmelden", meldt de RET.

"Vanwege deze beide redenen past de RET de dienstregeling vanaf maandag 16 maart aan. Er zijn gewijzigde vertrektijden en lagere frequenties." In de praktijk gaat alles volgens de dienstregeling rijden die normaal in vakanties ook wordt aangehouden.

Veiligheid voor personeel

De RET doet ook een oproep aan de reizigers om het voor bestuurders en ander personeel zo veilig mogelijk te maken.

"Wij proberen en willen onze reizigers zo lang mogelijk van dienst zijn. Daarom verzoeken we de reizigers in de bus om via de achterdeur in te stappen én daar in te checken. Hierdoor verminderen we het aantal contactmomenten tussen reizigers en buschauffeurs."

Kaartverkoop



Er worden in de bus en tram geen vervoersbewijzen meer verkocht. En niemand hoeft meer 'vieze' knoppen in te drukken omdat de bestuurders zelf de deuren openen bij elke halte.

