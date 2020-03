Het weer van vandaag: perioden met zon

Vandaag zijn er perioden met zon en er scharrelen nog enkele wolkenvelden voorbij. Het blijft overal droog. Er staat een zwakke westenwind en het wordt vanmiddag een graad of 12.

Vanavond en vannacht zijn er brede opklaringen en kan zich mist gaan vormen. De temperatuur daalt landinwaarts naar 2 of 3 graden. De zuidwestenwind waait zwak en aan zee matig.

Morgen is het zonnig in het Rijnmondgebied met alleen velden met hoge sluierbewolking en blijft het droog. In de middag wordt het 13 graden en staat er een matige en aan zee vrij krachtige zuidwestenwind.

Vooruitzichten

Woensdag zijn er zonnige perioden en is het zacht met lenteachtige temperaturen. De temperatuur loopt op naar 14 graden.

In de tweede weekhelft verschijnt er meer bewolking en is een spatje regen niet uitgesloten. De temperatuur gaat naar beneden en op vrijdag is het nog maar 10 graden.