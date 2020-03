Noodverordening in regio Zuid-Holland Zuid vanwege nieuwe maatregelen tegen coronavirus

In de regio Zuid-Holland Zuid is zondagavond een noodverordening afgekondigd vanwege de nieuwe maatregelen rondom het coronavirus. Politie en gemeente kunnen door de noodverordening makkelijker optreden als een van de maatregelen overtreden wordt.

Ministers Bruno Bruins (Volksgezondheid) en Arie Slob (Onderwijs) maakte zondag bekend dat scholen en kinderdagverblijven dichtblijven tot en met 6 april. Dat geldt ook voor eet- en drinkgelegenheden, sportclubs, seksclubs en coffeeshops. Evenementen met meer dan honderd mensen zijn verboden.



Politie en de gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid handhaven hierop. "Handelen in strijd met de noodverordening is strafbaar", laat de veiligheidsregio weten. "Zowel de politie als de gemeente kan burgers en organisaties aanspreken op het niet naleven van de verordening."

'Let op elkaar'

Wouter Kolff, burgemeester van Dordrecht, is voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. Hij heeft de noodverordening afgekondigd. Hij geeft aan dat er "forse maatregelen" nodig zijn om het coronavirus in ons land een halt toe te roepen.

"Ik reken op de wijsheid en verantwoordelijkheid van onze inwoners en ondernemers. We zijn allemaal nodig om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Let alstublieft goed op elkaar en houd vooral oog voor ouderen en kwetsbaren."

Lees meer

Volg alles over het coronavirus in ons speciale dossier: