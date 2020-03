Artjom Kasparian verliest in eerste ronde OKT

De Rotterdamse bokser Artjom Kasparian is in de eerste ronde van het Olympisch Kwalificatie Toernooi in Londen uitgeschakeld. Hij verloor met 3-2 van de Spanjaard Gazimagomed Jalidov.

De 3-2 in het voordeel van de Spanjaard kwam als volgt tot stand: 29-28, 28-29, 29-28, 28-29 en 29-28. De laatste eventuele kans voor Kasparian op een Olympisch ticket is bij een toernooi dat gepland staat voor mei 2020.

Ook Delano James komt nog in actie in de Engelse hoofdstad. Enrico Lacruz heeft zich al eerder bij de laatste 16 geplaatst in de categorie tot 63 kg. Hij was te sterk voor de Israeliër Ahmad Shtiwi. In de 1/8 finales ontmoet Enrico de Albanier Rexhildo Zeneli.