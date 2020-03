Rotterdammer blijft vast voor moord in 1991

De man zou 28 jaar geleden Muhammad Aziz hebben vermoord. Het slachtoffer werd dood aangetroffen in een auto aan de Spangesekade in Rotterdam.

Op het lichaam van Aziz zat het DNA van de verdachte. Volgens justitie had de verdachte een motief: hij had een levensverzekering afgesloten op het slachtoffer.

De Rotterdammer zelf ontkent. Hij beroept zich verder op zijn zwijgrecht.

De advocaat van de verdachte vroeg de rechter nog haar cliënt voorlopig vrij te laten vanwege het coronavirus. Ze wees erop dat hij met zijn 72 jaar in de risicogroep zit. Maar volgens de rechter zijn er geen aanwijzingen dat de situatie in Nederlandse gevangenissen gevaarlijker is dan daarbuiten.