OKT Boksen in Londen verder zonder publiek

Het Olympisch Kwalificatie Toernooi boksen in Londen gaat verder zonder publiek. Ook in het Verenigd Koninkrijk slaat het coronavirus meer en meer om zich heen en worden er door de Britse regering maatregelen genomen.

Het kwalificatietoernooi voor de Spelen van Tokyo is al enkele dagen bezig. Wat betreft onze regio is Artjom Kasparian uitgeschakeld, maar zijn onder meer Delano James en Enrico Lacruz nog in de race voor een ticket naar Japan.

[Article:193135/Artjom Kasparian verliest in eerste ronde OKT]