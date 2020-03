Joey en Lizzy bezorgen tekeningen bij ouderen: 'Erg dat niemand naar hen toe mag'

Joey en Lizzy doen tekeningen in de bus

Jenny van As met zoon Joey en dochter Lizzy

Hoe vermaken kinderen zich, nu ze verplicht thuis zitten vanwege het coronavirus? De 10-jarige Joey van As uit Rotterdam heeft daar wel een antwoord op. Hij maakt met zijn zusje Lizzy tekeningen en doet deze door de brievenbus bij een seniorencomplex in de buurt, om zo de ouderen een hart onder de riem te steken.

"We vinden het erg dat eigenlijk niemand nu naar hen toe mag", zegt Joey maandagochtend op Radio Rijnmond. "Ze zijn een risicogroep en als ze besmet worden, kunnen ze dood gaan."

Joey en zijn zusje maakte al verschillende tekeningen. "Ik heb er één met een apart wezen erop, met een regenboog. Daarbij staat: 'Wij moeten samen strijden tegen het coronavirus'. Ik heb er ook nog eentje via internet gemaakt en nog een andere met een regenboog en dezelfde tekst. We hebben de tekeningen ook gekopieerd."

De twee hopen nog meer ouderen blij te kunnen maken met een tekening. "Dan moeten we er wel meer gaan maken", zegt Joey. Maar daar hebben ze alle tijd voor, toch? "Dat is waar. Ik vind drie weken niet naar school gaan wel lang."

Naast tekeningen maken is Joey ook nog wel van plan om wat aan school te gaan doen. "Ik denk dat we alsnog een beetje gaan leren, maar dan online. Ik heb al een boekje met werkplaten gemaakt voor mijn zusje."

En een klus die normaal wordt geklaard door zijn moeder, staat nu op zijn eigen lijstje: "Ik ga mijn kamer opruimen en mijn speelgoed uitzoeken."

