Rotterdamse profclubs houden rekening met financiële gevolgen coronavirus

Vooral het scenario waarbij de eredivisie en eerste divisie uiteindelijk niet uitgespeeld kan worden en alle resultaten van dit seizoen geschrapt worden, kan negatieve gevolgen hebben voor de clubs. Rijnmond maakte een rondje langs de Rotterdamse profclubs om, in deze onzekere tijden, uit te zoeken wat de mogelijke consequenties zijn.

Feyenoord: nog niet in te schatten hoe groot de impact is

Al tijdens het afgelopen weekend nam Feyenoord de noodzakelijke maatregelen om allereerst haar personeel veilig en gezond te houden. Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste voor iedereen in onze maatschappij.

De directie van Feyenoord is bezig om alle scenario’s op een rij te zetten. Als er geen EK voetbal is in juni - en dat is de verwachting - is er mogelijk nog gelegenheid om het seizoen uit te spelen. Al dan niet zonder publiek en zonder play-offs. Maar in De Kuip achten ze de kans ook reëel dat er een streep gaat door dit seizoen.

“Hoe groot de impact is, is nog niet in te schatten,” is nu de boodschap. Zoals er voor de gehele (voetbal-)wereld op dit moment veel onduidelijk en onzeker is. Het is ook de vraag wie er een nieuwe seizoenskaart koopt voor het seizoen 2020/2021. En spelers hebben contracten en worden doorbetaald, terwijl de inkomsten wegvallen. Mogelijk zal ook Feyenoord aankloppen bij de instanties voor een vergoeding.

Spelers hebben wel een schema meegekregen om qua thuistraining toch fit te blijven. Dat geldt ook voor de jeugdspelers bij de Feyenoord Academy.

Solidariteit: “Zorgen dat kleinere clubs niet failliet gaan”

Als de competitie wel voor eind juni afgerond kan worden, zijn de problemen gering. Na de 31ste loopt van de nodige spelers het contract af en wordt het voor veel clubs lastig om het seizoen nog uit te spelen.

Feyenoord heeft financiële reserves en laat weten dat het wel wat tegenvallende inkomsten kan opvangen. Alle clubs hebben in deze dagen nauw overleg met elkaar en dat leidt ook tot mooie dingen: “We zitten allemaal in dezelfde situatie en moeten ook zorgen dat kleinere clubs niet failliet gaan.”

Sectoren als de horeca en luchtvaart krijgen financiële steun. Hulp vanuit de UEFA, KNVB en Nederlandse regering biedt wellicht een oplossing voor clubs die het toch al niet breed hebben.

Sparta: probleem kan zich vooral in komende seizoenen aandienen

Ook bij Sparta gaat het in eerste instantie over het menselijke aspect van de coronacrisis. Tot 6 april gaan de poorten van Het Kasteel dicht: veiligheid eerst.

Wel is er bezorgdheid wanneer de competitie weer start en wanneer er weer getraind mag worden. Als er helemaal niet meer gespeeld wordt en de eindstand wordt beslist op basis van hoe het er nu voor staat, is er wel een probleem. Bij dat ‘doemscenario’ loopt de club een hoop inkomsten qua kaartverkoop mis.

Ook op Het Kasteel hebben ze geen glazen bol, maar het kan zijn dat de algemene impact van het stilleggen van de Nederlandse maatschappij vooral op de langere termijn gevolgen heeft. Gaan de sponsorcontracten verlengd worden? Kunnen bedrijven die mogelijk in de problemen komen hun betalingen nog doen?

Uiteindelijk is alles met elkaar verbonden en kunnen ook de voetbalclubs in de problemen komen. In die situatie is het wellicht nodig dat de regering ook profclubs gaat ondersteunen.

Excelsior: Geen promotie raakt ons vooral in onze ambitie

In Kralingen lopen, net als bij de meeste clubs, altijd vrijwilligers rond. Nu is dat niet zo, want Woudestein is dicht. Zeker de mensen die deel uit maken van de risicogroepen blijven thuis.

Bij Excelsior houden ze al rekening met de indirecte gevolgen van de coronacrisis, net zoals ze dat bij Sparta en Feyenoord doen. De club is aan het uitzoeken hoe het zit om aanspraak te maken op een vergoeding. Bij Go Ahead Eagles heeft de clubleiding werktijdverkorting en een tijdelijke werkloosheidsuitkering aangevraagd. Ook Excelsior is aan het uitzoeken waar het recht op heeft.

Mocht de competitie geschrapt worden, moeten ze in Kralingen opnieuw een seizoen in de eerste divisie afwerken. “Dat raakt ons financieel gezien niet, maar qua ambities natuurlijk wel.” Net als bij de andere clubs in Rotterdam overheerst op dit moment vooral de hoop dat dit seizoen, op één of andere manier, toch nog uitgespeeld kan worden.