'Normaal ritme houden, vroeg op en gewoon aankleden'

"We hadden niks meer in huis, dus we moesten wel." Stefan staat naast een pallet toiletpapier bij een drogist in Hendrik-Ido-Ambacht. "We moeten toch voor ons allemaal toiletpapier hebben."

Vorige week greep hij er nog naast. "We gingen normaal boodschappen doen en schrokken ervan dat alles leeg was, ook hier in Ambacht." Tekort is er niet, de rollen toiletpapier zijn maandag zelfs in de aanbieding. De drukte heeft zich van scholen naar de winkels verplaatst.

Stefan werkt bij een bouwbedrijf en moet thuiswerken. Net als zijn vrouw, die bij een wooncorporatie werkt. Ook hun twee zoons van zeven en tien zijn de komende weken thuis. "Sinds vorige week ligt het maatschappelijk leven een beetje stil. We korfballen alle drie, alle wedstrijden zijn weg, dus we hebben zaterdag maar een beetje op straat gespeeld", vertelt hij.

"We proberen thuis gewoon een normaal ritme te houden", legt Stefan uit. "Dat betekent vroeg op en normaal aankleden. Vanaf morgen zien we wel hoe we dat doen met de kids en het onderwijs. Schouders eronder en we zien het wel."

Duivels dilemma

Stefan heeft daar met zijn kinderen over gepraat de afgelopen week. "We hebben aangekondigd dat het een bijzondere situatie is, dat ze drie weken thuis zijn. De een stond te springen van: ik heb drie weken vakantie. De oudste vond het jammer dat hij z'n vriendjes niet kon zien. Ze reageerden heel nuchter en zo moet je het denk ik ook wel benaderen als ouders."

Afspreken met vriendjes zit er voorlopig niet in voor de jongens. Via een appgroep hebben de vriendjes en de ouders contact met elkaar. "Daarin wordt veel gediscussieerd. De vraag van ons allemaal is: waar doen we goed aan? Aan de ene kant wil je je kind laten spelen, we zijn als Nederlanders een heel sociaal volk. Aan de andere kant wil je niet die verspreiding op je geweten hebben. Dat is een duivels dilemma."

In de appgroep is afgesproken af te wachten wat minister-president Mark Rutte maandagavond om 19:00 uur te zeggen heeft. "Dan gaan we verder kijken."

Leven per dag

"We hebben gisterenavond een brief van de directie van de school gehad. Het is per dag leven op dit moment. Normaal verwachten ze de kinderen op school, nu zitten ze opeens te kijken hoe dat op afstand is te organiseren. Dat ze dat vandaag niet pasklaar hebben, dat kan ik ook begrijpen."

Over het thuiswerken zijn al afspraken gemaakt. "De één werkt boven, als er geconcentreerd moet worden. Daar hebben we een stille werkplek. De ander is beneden bij de kinderen. Die kunnen zichzelf ook wel vermaken. Het is passen en meten, we proberen ons acht uur werk maar over de hele dag te verspreiden. Dan doe je 's avonds ook nog maar wat, zo is het nu eenmaal."

