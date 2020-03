Een hakenkruis aanbrengen als verjaarscadeau

De leuzen werden tussen januari en april 2019 onder meer op de Rotterdamse woontoren The Red Apple gekalkt. Verder stonden anti-joodse teksten op een uitkijktoren in Ridderkerk.

De verdachte wees een 23-jarige vriend aan als de bedenker van de nazistische graffiti. Deze mede-verdachte was niet naar de rechtbank in Rotterdam gekomen vanwege het coronavirus.

"Ik was een meeloper. Ik ben helemaal niet bezig met dat soort zaken.'Yoeri' wel, die kan af en toe nazistisch en fascistisch overkomen."

De rechter liet foto's zien. Op één daarvan was een metersgroot hakenkruis geschilderd in The Red Apple. De verdachten staan er lachend op, duimpjes omhoog.

Cadeautje

Dit bleek een verrassing te zijn van Yoeri, bedoeld als verjaarscadeau voor zijn vriend uit Ridderkerk. De derde verdachte, die lachend op de bewuste foto stond, zei dat hij niets wist van de graffiti."Ik ben helaas meegegaan en zag het pas toen we aankwamen. Het is natuurlijk niet goed dat hij dit doet."

Justitie eist in zijn geval vrijspraak, omdat hij zelf geen leuzen heeft aangebracht. En was de jarige er blij mee?, wilde de rechter nog weten. "Niet per se. Ik had er dubbele gevoelens bij." Naast de taakstraf is tegen hem een maand cel voorwaardelijk gevraagd en een locatieverbod bij The Red Apple.

De rechter liet nog meer foto's zien: een tekening van Adolf Hitler, een Davidsster met het woord 'jood' erin, verdachten die de Hitlergroet brengen. "U wijst steeds naar uw vriend, maar waarom gooide u hem niet uit de groep?"

'Puberacties'

De verdachten, beiden 21 jaar, zeiden hem al lang te kennen en het lastig te hebben gevonden zich te distantiëren. Hun advocaten vroegen begrip: "Het zijn hele jonge jongens. Dit moet je van hun kant als puberacties zien."

De stichting Havensteder, als eigenaar van The Red Apple, heeft een schadeclaim van 4400 euro ingediend, onder meer voor het verwijderen van de graffiti. Het waren de camera's in de woontoren die de politie bij de daders bracht.

De rechter doet op 30 maart uitspraak. Het is nog niet bekend wanneer de zaak tegen de hoofdverdachte dient.