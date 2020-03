Vlaardinger roept in 93 buurtapps op tot coronahulp

Geen oppas in huis? Boodschappen nodig? Veel mensen boden al 'coronahulp' aan, maar met de strengere maatregelen die zondag zijn afgekondigd doet Vlaardinger Kor de Jong daar nog een schepje bovenop. Hij heeft een oproep gedaan in de buurtwhatsappgroepen die hij beheert. En dat zijn er nogal wat: 93, met een totaal bereik van bijna veertienduizend mensen. De reacties stromen binnen.

"Ook wij kunnen ons steentje bijdragen om elkaar te helpen en wel op een heel snelle manier", staat in het bericht in de whatsappgroepen. "Bent u iemand of kent u iemand die door de huidige omstandigheden een extra handje kan gebruiken, laat het ons dan weten."

De Jong hoopt mensen zo alert te maken op hun buren of op ouderen in hun wijk. "Laten we kijken of we een beetje beter voor elkaar kunnen zorgen."

De Jong kent de kracht van de buurtwhatsapp. Hij beheert groepen in Vlaardingen, Schiedam, Maassluis en Hoek van Holland, die bij elkaar zo'n veertienduizend deelnemers hebben. Daar stromen de reacties binnen.

"Ik heb een lijst gemaakt met mensen die willen helpen en dat loopt als een trein. Gelukkig hebben we nog geen mensen die het nodig hebben. Het aanbod overstijgt nu de vraag."

De Jong weet dat hij niet de enige is die hulp aanbiedt. "Wij weten dat er nog meer initiatieven zijn, maar kunnen de kracht van de buurtwhatsapp niet laten liggen.

Lees meer

Volg alles over het coronavirus in ons speciale dossier: