Zo ging het er aan toe tijdens de eerste minuten van de horecalockdown

De overheid neemt verregaande maatregelen om het coronavirus in te dammen. Een algemene horecasluiting is daar één van. Hoe verging het de horecaondernemers op de Pannekoekstraat en Botersloot in het centrum van Rotterdam op het tijdstip dat het besluit in effect ging?

De laatste ronde

Klokslag zes uur zondagavond. Normaal is het rond dit tijdstip een drukke boel, maar het Sunsetcafe aan de Nieuwemarkt is nu uitgestorven. Barman Richard Blonk heeft zich netjes aan de regels gehouden. Het nieuws heeft hij via social media gevolgd. "En dan neem je maatregelen en heb ik de mensen gezegd dat we de laatste ronde doen. Nu gaan we dicht."

De laatste twee klanten verlaten de bar. Ze wisten niet van de maatregel. "We hoorden opeens dat ze om zes uur sluiten. Doordrinken dan maar!"

'Het kan zomaar de laatste zijn'

Ook coffeeshops vallen onder deze maatregel. Bij Trefpunt aan de Botersloot vormt zich vanaf zes uur een lange rij die ongeveer honderd meter lang is en op een gegeven moment zo'n zeventig mensen telt. Een jongen is net zijn bed uit gebeld met het nieuws dat de coffeeshops gaan sluiten. "Het kan zomaar de laatste zijn die je rookt dus je moet goed voorbereid zijn. Het is oppotten nu."

Creatief ondernemen

Er zijn ook ondernemers die creatief worden door deze maatregel. Snackbar Tante Nel aan de Pannekoekstraat laat geen bezoekers meer binnen maar neemt wel bestellingen op die buiten worden gedaan. Mondjesmaat komen klanten langs. Drie weken op vakantie gaan, ziet een medewerker niet zitten. "We doen er alles aan om open te blijven. Bezorgen en afhalen kan nog zolang het mag."