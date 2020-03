Zzp'ers woedend op minister Wiebes: 'Die man is gek'

In de culturele sector vallen harde klappen nu de boel helemaal stil is komen te liggen. Veel ZZP-ers uit de branche hebben opeens geen of nauwelijks inkomen meer. Dat dat een risico is dat ze zelf hebben genomen, zoals minister Wiebes zondag bij WNL stelde, is tegen het zere been. "Die man is gek!"

Opeens zit hij thuis. Zoals zoveel andere zzp'ers uit de culturele sector ook opeens thuis zijn beland, met plotseling lege agenda's en zonder optredens of opdrachten in het vooruitzicht. De gevolgen voor hen zijn groot. Dj Gareth de Wijk uit Rotterdam, wereldwijd bekend om zijn snoeiharde housemuziek als Thrasher, is zo'n zzp'er. Hij heeft slapeloze nachten. "Dat zeg ik je eerlijk." Want waar hij normaal gesproken grote delen van het jaar over de wereld trekt, is zijn werk opeens razendsnel stil komen te liggen. En zijn inkomen dus óók.

Zzp'er uit noodzaak

Maar plotseling geen geld meer verdienen, dat is het risico van het zzp'er zijn, stelde minister Wiebes van Economische Zaken zondag. Natuurlijk kreeg dj De Wijk mee wat de minister heeft gezegd. Hij gruwelt er van. "Die man is gek. Je praat over een sector die zich kapot werkt om te overleven." En dat is nog niet alles, vindt De Wijk. "Veel zzp'ers zijn het uit noodzaak, helemaal niet uit overweging."

Dat vindt de Rotterdamse stadsgids Willem van Wijk ook. Zzp'er is hij als stadsgids niet omdat hij het wil, maar omdat hij geen andere keuze heeft. "Wiebes moet zijn uitspraak terugnemen, omdat hij helemaal niet weet wat het motief is van een zzp'er om zo te gaan werken. Soms heb je geen andere keuze. Bij mij was dat zo." Ook Van Wijk zit thuis. Hij voorziet ernstige problemen. "Ik verlies opdrachten en geen opdrachten betekent: geen geld."

Gezondheid belangrijker

Dat merkt Mark van Dale ook. Deze Rotterdamse dj had een agenda vol evenementen dicht bij huis. "Ik had leuke evenementen op de agenda. In Amsterdam, in Den Haag, in Rotterdam. Echt jammer, ja. Maar dat de boel on hold is gegaan, is volledig begrijpelijk. Voor de evenementen zal heus wel een nieuwe datum geprikt worden. Nu is de gezondheid van iedereen even belangrijker."

Wat zzp'ers als deze dj's en de stadsgids dus gemeen hebben: ze weigeren bij de pakken neer te zitten. Zijn werk als stadsgids is even stil komen te liggen, maar ook Van Wijk blikt vooruit: "We moeten nu allemaal heel creatief zijn om wat bij elkaar te schrapen. Straks, met z’n allen, komen we er sterker uit."

Dat hoopt Thrasher ook. "Ik sta duizend procent achter wat er nu gebeurt. Een 'lockdown' werkt alleen als ook echt iedereen eraan meedoet. Ik heb vrienden in Italië die al opa's en oma's verloren hebben aan corona. Velen onderschatten dit hier nog. Nou, ik niet meer."