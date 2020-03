Financieel motief achter Rotterdamse moord uit 1991

Justitie vermoedt een financieel motief achter de moord op Muhammad Aziz in 1991 in Rotterdam. De verdachte had een levensverzekering afgesloten voor het slachtoffer.

De 40-jarige Aziz werd op 8 september 1991 dood aangetroffen in zijn eigen auto. De Toyota Corolla stond geparkeerd in de Spangesekade in Rotterdam.

De spullen uit de auto, zoals het touw waarmee het slachtoffer was vastgebonden, zijn al die tijd bewaard gebleven. Vorig jaar heropende het coldcase-team van de Rotterdamse politie de zaak en slaagde erin DNA veilig te stellen. Het leverde een match op met Chandrikapersad R. uit Rotterdam, inmiddels 72 jaar oud.

Niet vreemd, zegt advocaat Renée Boonstra. "Ze kenden elkaar en mijn cliënt had hem de hand geschud. Het is geen bewijs voor moord."

Behalve een ontkenning doet de verdachte er verder het zwijgen toe, op advies van zijn advocaat. "Justitie zit namelijk gevangen in een tunnelvisie."

Maar justitie denkt dat Chandrik R. wel wat uit te leggen heeft. Over die verzekering. En over de vrouw van het slachtoffer.

Schijnhuwelijk

Muhammad Aziz was in 1985 vanuit Pakistan naar Nederland gekomen. Hij kreeg een verblijfsvergunning door een schijnhuwelijk aan te gaan met een Nederlandse vrouw. Daarvoor betaalde hij destijds twaalfduizend gulden.

Was Chandrik daarbij misschien betrokken? Had Chandrik een verhouding met die Nederlandse vrouw? Zij is inmiddels overleden en de verdachte wil er niets over zeggen.

Vaststaat dat de Rotterdammer een levensverzekering regelde voor zowel Aziz als diens vrouw. Justitie lijkt erop te hinten dat de verdachte en de vrouw in 1991 onder één hoedje speelden en wilden profiteren van de dood van Muhammad Aziz.

Advocaat Boonstra opperde andere scenario's. "Waarom is er niet meer onderzoek gedaan in de Pakistaanse gemeenschap, of naar de gokverslaving van meneer Aziz?"

Coronavirus

Zij vond dat er te weinig bewijs was tegen haar cliënt en vroeg de voorlopige hechtenis op te heffen. Of dan toch op zijn minst te schorsen, zodat hij naar huis kan. "Hij is 72 en zit dus in de risicogroep voor het coronavirus. Thuis kan hij zich daar beter tegen beschermen dan in het Huis van Bewaring. Hij heeft ook nog eens hartklachten."

De rechter ging er niet in mee. "Ik ben geen medicus, maar het is mij niet bekend dat de risico's voor een hartaanval of corona in detentie groter zijn dan daarbuiten."

Chandrikapersad R. blijft daarom in de cel, tot verdriet van zijn drie kleinkinderen die naar de rechtbank in Rotterdam waren gekomen. Het is nog niet bekend wanneer de volgende zitting is. Justitie streeft ernaar dan een inhoudelijke behandeling te houden.