Lars Veldwijk vanuit Zuid-Korea: 'Hier pakken mensen het leven weer op'

Waar Nederland momenteel volledig in de ban is van de uitbraak van het coronavirus, hebben de autoriteiten in Zuid-Korea de situatie weer redelijk onder controle. Lars Veldwijk maakte enkele maanden geleden de overstap van Sparta naar de club Jeonbuk Hyundai en is momenteel in Korea.

"Hier in Korea is het al weer iets rustiger, vergeleken met Europa," vertelt Veldwijk, als we vragen hoe het met hem gaat. "In mijn provincie heb ik er weinig last van gehad. Één gebied is getroffen geweest, maar in mijn regio zijn alle restaurants en café's weer open. Een maand geleden kwamen er 500 gevallen per dag bij, maar nu is het redelijk onder controle en pakken mensen het leven weer op."

Vorige week was de oud-spits van Sparta nog in Nederland, bij zijn familie. Omdat de trainingen in Korea weer zijn opgestart moest hij terug, maar dat vindt hij niet heel fijn. "Ik was nu liever bij mijn kinderen en familie geweest om deze moeilijke tijd samen te beleven."

Lacherig over mondkapjes

Dat de situatie in Nederland volledig is omgeslagen merkt Veldwijk aan meerdere dingen. "Drie weken geleden plaatste ik een foto met een mondkapje en werd er lacherig over gedaan. In Nederland is het lang onderschat geweest en nu dringt pas door alles op slot moet. Zo gaat het over de hele wereld."

Na een trainingskamp in het buitenland wordt er nu weer in Korea getraind, richting de competitiestart. "Drie weken geleden reisden we naar Australië, wel met mondkapjes en handschoenen aan. Daar heb ik een wedstrijd gespeeld, maar nu is de competitie nog uitgesteld. We trainen wel weer, maar wanneer het weer gaat beginnen is nog niet bekend."

Dit is het vierde buitenlandse avontuur van Veldwijk. Eerder speelde hij al in Engeland, België en Noorwegen. Maar de cultuurshock in Zuid-Korea is toch compleet anders. "Het is een gedisciplineerd en georganiseerd land. Dat blijkt ook uit de faciliteiten bij de club, die zijn geweldig. De start is vreemd, vanwege de huidige situatie in de wereld, maar deze stap is tot nu toe absoluut wat ik er van had gehoopt."

