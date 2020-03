Tweehonderd kilo cocaïne onderschept in Rotterdamse haven

De douane heeft het afgelopen weekeinde in de Rotterdamse haven cocaïne aangetroffen. Tijdens diverse controles werd er in totaal 221 kilo drugs onderschept. Acht uithalers zijn los van elkaar aangehouden.

Op vrijdag 13 maart werd in een koelmotor van een container vol met bevroren kip twintig kilo cocaïne aangetroffen. Een dag later trof de douane in diezelfde koelmotor nog eens zes en vijfendertig kilo cocaïne.

Zaterdag werd tussen een lading tin uit Brazilië een lading van 160 kilo cocaïne aangetroffen. Alle drugs zijn in beslag genomen en vernietigd.