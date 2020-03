Truckers kunnen in Vlaardingen frisse douche en warme hap krijgen

Ook The Pittstop in Vlaardingen is noodgedwongen dicht tot in april

Yvette Holties van The Pittstop doet het in 5 talen: "via Google Translate hoor"

Truckerscafé The Pittstop in Vlaardingen gaat door met het bieden van een warme douche aan chauffeurs. Omdat het eetcafé tot begin april gedwongen gesloten is, kunnen truckers nu een warme hap meekrijgen om de Vlaardingse kost in de cabine te verorberen.

Jan en Yvette Holties van The Pittstop zaten toen het besluit werd genomen om horeca te sluiten in verband met de corona-dreiging met de handen in het haar. "Zolang al het transport doorgaat, moeten er ook mensen voor de chauffeurs zijn", zegt Yvette. "Ze zijn er altijd het hele jaar door voor ons en dan is dit iets wat wij nu kunnen terugdoen". Yvette hangt ondertussen plakkaten op de ruit van The Pittstop om de truckers te informeren over de veranderingen qua eten en wassen.

Take-Away box

"In het Nederlands, Engels, Duits, Pools en Tsjechisch", vertelt de uitbaatster. "Truckers kunnen hier 's morgens en 's avonds via de zijingang zich komen opfrissen, een sanitaire stop maken en eten bestellen. We koken gewoon volgens de kaart en na de douche kan de chauffeur dan een take-away box meenemen en het in de cabine opeten. Hier binnen mag dat dus niet meer. We hebben ook extra schoonmaakdiensten voor het sanitair om besmetting te voorkomen".

Grenzen sluiten

"Deze week kijken we of het werkt op deze manier, anders moeten we wat anders verzinnen", zegt Yvette. "De meeste chauffeurs worden nu teruggeroepen omdat sommige landen de grenzen sluiten. Er is wel wat onrust onder de truckers, want eenmaal thuis wacht vaak twee weken quarantaine. Het is gewoon een moeilijke tijd voor allemaal."