Indringer steekt in op slapende bewoner, zoon wordt wakker van geschreeuw

De 50-jarige man die zondagochtend zwaargewond raakte bij een steekpartij in een huis in de Transvaalstraat in Dordrecht, lag te slapen toen hij werd aangevallen. Een indringer kwam rond 04:30 uur via de achtertuin het huis binnen, liep in het donker naar de slaapkamer en begon op de man in te steken.