Heb jij vragen over corona? Stel ze live op Radio Rijnmond

Straks tussen 18:00 en 19:00 uur is huisarts Lieneke van Griendt uit Schiedam live te gast bij Radio Rijnmond met Reint Jan Potze. Zij beantwoordt vragen van luisteraars over het coronavirus en de gevolgen ervan.

Vanaf 18:30 uur schuift ook Menno van Duin aan. Hij is lector crisisbeheersing en werkt bij het Instituut Fysieke Veiligheid. Hij zal ingaan op de aangekondigde persconferentie van premier Rutte. Die is vanavond om 19:00 uur en is live te volgen via Radio Rijnmond en rijnmond.nl.

Zo geef je je op

Heb jij een vraag aan huisarts Lieneke van Griendt dan kun je je nu alvast aanmelden door te bellen met 010-436 4 436.

Je krijgt dan onze receptioniste aan de lijn, die je naam, telefoonnummer en vraag noteert. Je wordt dan misschien tussen 18:00 en 19:00 uur teruggebeld en je kunt je vraag live stellen in onze radio-uitzending.

Lees meer

Volg alles over het coronavirus in ons speciale dossier: