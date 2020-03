In de verre toekomst horen na-puberende kinders het nog van hun ouders: 15 maart 2020. De eerste dag dat de coffeeshops niet meer te betreden waren sinds het verkoop in 1972 van het door vele geliefden plantje. En dat laatste blijkt. Rijen aan mensen die onmogelijk een kwart dag geleden wisten dat dit de laatste momenten waren om het goedje in huis te krijgen voor de komende drie weken.