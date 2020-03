Coronahulp van Blieken voor Blieken

Vanwege het coronavirus ontstaan overal in de regio hulpinitiatieven. Mensen bieden aan boodschappen te doen voor mensen die de deur niet uit kunnen, medicijnen te halen of honden uit te laten. Zo deelt André Goud in Klaaswaal flyers uit. Wie in de buurt hulp nodig heeft kan hem bellen.

Hij heeft de eerste mensen al kunnen helpen. “Ouderen die niet naar buiten kunnen of durven en mensen met de longziekte COPD”, vertelt Goud. “Ik heb boodschappen gehaald en aan de deur gehangen.”

André zag een oud vrouwtje voor een leeg schap staan in de supermarkt. Het ging hem zo aan het hart dat hij vond dat hij zelf actie moest ondernemen. “De ouderen hebben Nederland gemaakt, dus het is nu aan ons om voor ze te zorgen.”

Inmiddels hebben meerdere dorpsgenoten zich aangesloten bij het initiatief ‘Blieken voor Blieken’. Bliek is de bijnaam voor een inwoner van Klaaswaal. “Geweldig, want ik kan het niet alleen. Ik zou het ook super vinden als dit soort hulp ook in andere dorpen ontstaat.”

Op Facebook is Goud ook de pagina ‘Klaaswaal helpt’ gestart, maar hij denkt dat de flyers beter werken. “Er wonen hier veel ouderen en die hebben geen Facebook en ook niet de mogelijkheid om bijvoorbeeld online eten te bestellen. Maar ook als later medische hulp misschien niet meer mogelijk is en iemand is gevallen.. gewoon bellen en dan zijn wij er!”