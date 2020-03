Handhaving coronaregels in Zuid-Holland-Zuid strenger dan in Rijnmond

"Daarin is geregeld dat niet alleen de politie, maar ook toezichthouders en ambtenaren kunnen optreden tegen mensen of ondernemers, die handelen in strijd met de door het kabinet opgelegde maatregelen".

Dit zegt de Dordtse burgemeester Wouter Kolff in zijn rol als voorzitter van de Veiligheidsregio ZHZ. "Natuurlijk zullen we eerst mensen waarschuwen en begeleiden, maar als dat nodig is moeten we ze ook aan kunnen pakken."

Daarvoor zou een last onder dwangsom kunnen worden opgelegd. Dat is een bestuurlijke boete. "Maar los daarvan kleeft er aan het overtreden van de corona-regels een strafrechtelijke vervolging. Ik zou zeggen; niet doen dus."

Kolff rekent op de medewerking van de bevolking: "Ik proef gelukkig ook steeds meer begrip. De maatregelen zijn nodig om dit virus te het hoofd te bieden. Laten we ze dus naleven. Ze duren maar een paar weken. Hopelijk..."