'Geruchten over totale lockdown niet waar'

Premier Rutte komt maandagavond niet met extra maatregelen, zeggen bronnen tegen de NOS. Op sociale media en in WhatsApp-groepen gaan geruchten over een lockdown, maar de bronnen spreken dat tegen.

Rutte spreekt vanavond om 19:00 uur het land toe over de coronacrisis. Het is voor het eerst sinds de oliecrisis in de jaren '70 dat de premier het volk rechtstreeks toespreekt.

De toespraak wordt live uitgezonden en is ook via Radio Rijnmond en op onze website te horen/zien.

