Ziekenhuis zit krap in de hulpmiddelen

In het Dordtse ziekenhuis worden alleen patiënten geholpen, die dringend zorg nodig hebben. Het personeel is klaar om een eventuele golf van coronapatiënten op te vangen. "Daarvoor zijn zowel artsen en verpleegkundigen als middelen nodig."

"Mensen hebben we momenteel genoeg", zegt Van der Meer, "maar met de middelen is het soms krap. Verder dan morgen en overmorgen kun je niet kijken. Er worden heel veel van die maskers en brillen gebruikt."

Het aantal patiënten dat in het ziekenhuis positief getest is op het virus is gestegen van vijf naar acht. "We kunnen nog veel meer patiënten aan, zolang onze eigen mensen niet ziek worden en de voorraden kunnen worden aangevuld."