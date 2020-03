Lege scholen vanwege corona: 'Ik hoop het nooit meer mee te maken'

Uitgestorven scholen vanwege corona in de regio Rijnmond

Lege schoolpleinen en verlaten klaslokalen. Het ziet er surrealistisch uit, maar door de coronacrisis is het de bittere waarheid. Het onderwijs zit sinds deze ochtend op slot. De scholen in onze regio zijn druk aan het kijken hoe ze de leerlingen toch wat kunnen bijleren.

De lege lokalen zijn een treurig gezicht. "Het moet nu eenmaal zo", zegt directeur Jos de Leeuw van de Valentijnschool in de Rotterdamse wijk Delfshaven. "Ik zit al veertig jaar in het onderwijs en heb dit nog nooit meegemaakt", vertelt de directeur ​​​​​terwijl hij naar de opgestapelde stoeltjes kijkt. "Ik hoop dit ook nooit meer mee te maken"

De telefoon van Jos staat al de hele dag roodgloeiend. Ouders willen weten hoe ze hun kinderen toch les kunnen geven ondanks de gesloten klaslokalen. "Leraren zijn druk bezig om programma's op te stellen." Alle lessen worden op maat gemaakt van de kleuters tot de oudste leerlingen.

Treurig gezicht

Ook in Barendrecht zijn de leraren druk bezig voor de thuiszittende leerlingen. De docenten vinden een school zonder leerlingen maar niets. “Je mist de eerste dag al gelijk het contact met de kinderen. Dat is wat je het leukste vindt als je in het onderwijs werkt”, zegt leerkracht Michiel Kleemans van CSB De Ark.

“We weten nog niet precies wat er gaat gebeuren, maar we gaan wel proberen om de kinderen op een bepaalde manier iets mee te geven. Dat dat niet hetzelfde zal zijn als normaal, dat lijkt me logisch, maar we zullen het beste proberen te doen voor de kinderen.”

Werkpakketten met de basisvakken

Voor directeur Sanne van der Veen zijn het drukke tijden om te proberen alles goed te organiseren. “Het onderwijs moet doorgang vinden“, zegt Van der Veen. “We gaan per week werkpakketten klaarzetten voor de kinderen met daarin de basisvakken rekenen, taal en spelling. Op het gemaakte werk krijgen ze dan weer feedback.”

Leerkrachten vangen kinderen op

Ouders die werkzaam zijn in één van de vitale sectoren kunnen hun kinderen de komende dagen nog ‘gewoon’ naar school brengen. Dit geldt voor alle scholen in de regio. Vanaf woensdag geeft de veiligheidsregio aan waar de kinderen dan worden opgevangen, daar wordt alles nu in kaart gebracht.



