ZZP-petitie van Rotterdammer gaat viraal

De Rotterdamse Ronald Klootwijk maakt zich hard voor zelfstandigen in Nederland. Hij is zondag 15 maart een petitie gestart om ervoor te zorgen dat ook zzp’ers financiële steun moeten krijgen om deze tijden door te komen. Ondertussen hebben al meer dan 140.000 mensen hun handtekening gezet.

Je zou denken dat Ronald zelf eigen baas is, maar hij doet dit niet voor zichzelf. Hij werkt in de haven van Rotterdam. Ronald merkt in zijn omgeving dat veel mensen zich zorgen maken. “Veel van mijn vrienden werken als zelfstandige de muziekwereld. In de cultuursector verdien je niet veel en heb je niet veel kans om een buffer op te bouwen. Nu de hele cultuursector op zijn gat ligt, voelen zij dat direct in hun portemonnee.



De uitspraak die Minister van Economische Zaken Wiebes deed in WNL op zondag was de druppel.



Het zal voor heel veel zzp’ers een teruggang in inkomsten betekenen. Daar hebben zij ook een beetje zelf voor gekozen Eric Wiebes



Ronald snapt de zorg van zelfstandigen na zo’n uitspraak: “Wat een idioot. Als je zulke uitspraken doet in een tijd waar we nu in leven... In sommige sectoren, zoals cultuur, kan je bijna niet anders dan als zzp’er werken. We waren een welvarend land en van het ene op het andere moment verandert dit naar een land in angst.”

Daarnaast gaat de uitspraak van Wiebes tegen die van Rutte in; Nederland moet de rust bewaren en zich sociaal naar elkaar opstellen.

“Als dit soort uitspraken worden gedaan, moeten wij als Nederlanders een tegengeluid laten horen,” geeft Ronald aan. En het slaat aan. Het gaat viraal door heel het land en Ronald krijgt veel positieve reacties. Hij kan ondertussen al naar de Tweede Kamer met de petitie, maar wacht daar nog even mee. “Ik hoop dat Wiebes zelf zijn woorden terugtrekt en anders door Rutte op zijn vingers wordt getikt.” Maar als het niet anders kan, dan is Ronald van plan het op de politieke agenda te zetten.