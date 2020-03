Fontijn niet op OKT; boksen na drie dagen afgelast

Nouchka Fontijn komt niet in actie op het Olympisch kwalificatietoernooi. De organisatie heeft vanwege het coronavirus besloten om het toernooi vanaf dinsdag af te gelasten. De bokster uit Schiedam wilde zich in Londen kwalificeren voor de Olympische Spelen van Tokio, maar moet dat nu op een later moment doen.

De internationale sportwereld plaatste al haar vraagtekens, toen de organisatie dit weekend besloot om te starten met het OKT. Terwijl alle andere sportwedstrijden en -evenementen werden afgelast, verloor Rotterdammer Artjom Kasparian zondagavond in de eerste ronde van de Spanjaard Gazimagomed Jalidov. Uiteindelijk is men in Londen alsnog overstag gegaan. Maandagavond is Rotterdammer Delano James de laatste Nederlander die de ring in stapt. Vanaf dinsdag wordt er niet meer gebokst.

In een verklaring laat het organiserende IOC Boxing Task Force weten dat ze er wel naar streven om het olympische kwalificatietraject uiterlijk in juni te hebben afgerond. Nu steeds meer sportevenementen worden afgelast is het nog de vraag of de Olympische Spelen van Tokio door kan gaan. Op 24 juli zou deze moeten beginnen.



