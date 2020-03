Oproep Voedselbank: 'Doneer ongebruikte verse voorraden'

Scholengemeenschap Helinium in Hellevoetsluis bedacht zich geen moment en doneerde wel groente en fruit. Ingrid Frank, coördinator Zorg& Welzijn: “Maandag koken we altijd met onze leerlingen, maar die lessen gaan natuurlijk voorlopig niet door."

Ze vinden het zonde om goed voedsel te verspillen. "Daarom hebben we de voedselbank gevraagd of zij er blij mee zouden zijn. En dat waren ze, dus nu hebben we lege schone koelkasten en geen bederf. Top.”

Niet weggooien!

Marijke Saaij van Voedselbank Hellevoetsluis is gigantisch blij met de donatie van de scholengemeenschap. “We kregen ook al donaties van restaurant La Place, een snackbar en straks komt een oud vrouwtje geld brengen zodat we zelf boodschappen kunnen doen. Geweldig he?!”

Ze benadrukt dat meer donaties ontzettend welkom zijn: “Weggooien is het laatste wat je moet doen.” Wat vooral hard nodig is, zijn verse groenten, fruit, vlees, worst en kaas. “Houdbare blikken zijn op zich ook altijd welkom, maar die hebben we voorlopig nog op voorraad. We hebben vooral pech dat supermarkten tegenwoordig verse producten met een verlopen datum zelf goedkoop aanbieden.”

Dranghekken

Bij de ingang van de voedselbank staan sinds vandaag dranghekken. Dit heeft te maken met het coronavirus. Saaij: “Er mogen niet meer dan vijf mensen tegelijk naar binnen. Kinderen en zieke mensen zijn ook niet meer welkom. Mensen moeten dus buiten wachten. Om voordringen te voorkomen hebben we dranghekken geplaatst.”

Saaij vreest dat mensen met een kleine onderneming door de coronacrisis in nood komen en dan voor de voedselbank in aanmerking komen. “We hebben nu 180 mensen als klant, maar ik durf niet te zeggen of we er meer aan kunnen. Of we voldoende aanbod hebben en of we ze in deze ruimte kunnen toelaten gedurende de week.“



