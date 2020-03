Historische speech: Premier Rutte spreekt land toe over coronacrisis

Premier Rutte spreekt vanaf 19:00 uur het land toe over de coronacrisis. De Rijksvoorlichtingsdienst spreekt van een 'address to the nation', zoals de Amerikaanse president ook met enige regelmaat doet.

In Nederland is zoiets zeer ongebruikelijk, meldt de NOS. De laatste keer was tijdens de oliecrisis in de jaren 70. Toen sprak premier Den Uyl rechtstreeks tot het volk.

De minister-president zal volgens de RVD "ingaan op de moeilijke situatie waarin wij ons bevinden, op de noodzaak van de maatregelen die zijn getroffen en op de mogelijke verdere ontwikkelingen in de komende weken en maanden."

De speech is live te volgen via de NOS en online via onderstaande stream.

Via het themakanaal NPO Nieuws is de speech van Rutte te volgen met een gebarentolk.

Op Radio Rijnmond is de speech van Rutte ook live te volgen.

