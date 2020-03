Rutte: Coronavirus zal heel veel mensen besmetten, maar er komt geen lockdown

Premier Rutte heeft zojuist het land toegesproken over de coronacrisis. In zijn speech zei hij dat Nederland niet volledig op slot zal gaan.

Dat is een mogelijk scenario, maar dat zou volgens de premier zeer lang duren en het zou nog geen zekerheid geven. Zolang er geen vaccin is zal het virus als een golf de wereld over blijven gaan en ons land niet overslaan. Het kan na het opheffen van een lockdown alsnog keihard toeslaan. Daarom kiest het kabinet daar niet voor, zei Rutte.

Volgens de premier is er geen eenvoudige uitweg en zal de komende tijd een groot deel van de Nederlanders besmet raken. Dat zeggen de experts.

"Ik heb geen makkelijke boodschap voor u", zei Rutte vanuit het Torentje in Den Haag. "De realiteit is dat het coronavirus onder ons is en dat ook voorlopig zal blijven."

Een vaccin is er nog niet en het zal maanden of misschien wel langer duren om groepsimmuniteit op te bouwen. Tot die tijd zullen alle maatregelen erop gericht zijn om de kwetsbare groepen, waaronder ouderen, te beschermen.

Rutte bedankte in zijn speech alle Nederlanders voor het opvolgen van de maatregelen. Hij eindigde met een oproep: "De opgave is heel groot. We moeten het met 17 miljoen mensen doen. Samen komen we deze moeilijke periode te boven. Let een beetje op elkaar. Ik reken op u."

