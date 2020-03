Expert crisisbeheersing bespreekt speech Rutte: 'Je gelooft wat hij zegt'

Premier Rutte sprak maandagavond het Nederlandse volk toe. In de Rijnmond-studio was Menno van Duin, lector crisisbeheersing bij het Instituut Fysieke Veiligheid te gast. Hij besprak de speech met presentator Reint Jan Potze.

Van Duin: ''Wat hij terecht aangeeft: dit gaat gewoon lang duren. Rutte had het over weken, maanden en hij noemde zelfs het woord jaar. Met andere woorden: hij maakt wel duidelijk dat we hier niet binnen en paar weken vanaf zijn. We kiezen voor maximaal controleren en dat gaat heel lang duren.''



Verder vonden de heren dat Rutte goed overkwam. ''Hij is eenJe gelooft wat hij zegt. Niemand die twijfelt over wie er aan het roer staat. Als Rutte iets kan, dan is het leiderschap tonen in zo'n crisis'', zegt Van Duin.

Beluister hierboven het volledige gesprek met Menno van Duin terug.

