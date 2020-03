Schiedamse huisarts is bezorgd: 'We hebben nog maar één masker'

Van de Griendt maakt zich zorgen. "We hebben geen chirurgische mondkapjes om bij de patiënt op te doen als hij naar de praktijk komt." Ook andere materialen zoals schorten of maskers ontbreken. Als huisartsen op huisbezoek moeten bij een erg zieke patiënt is, dan is dat in volledig beschermde kleding. "Met dat ene masker dat ik nog heb", zegt Van de Griendt sarcastisch.

Bekijk hieronder de hele uitzending van Welkom bij Rijnmond met huisarts Lieneke van de Griendt.



Tot op heden heeft Van de Griendt geen patiënten gezien die het virus hebben. "Als dit wel het geval is, dan hebben we één á twee dagen met deze materialen. En als we patiënten moeten zien zonder masker, lopen wij groot risico."

"We zijn nu de logistiek dusdanig aan het inrichten dat we als de stroom wellicht nog op gang komt, die ook echt aankunnen." Er zijn signalen dat de materialenstroom aan het einde van de week weer op gang komt. "Maar, of de hele regio wordt voorzien van voldoende materialen weet ik niet."

De keuze van het kabinet om de scholen voorlopig te sluiten is volgens de Schiedamse huisarts niet meer dan terecht. "Als je ziet wat voor piek we proberen te voorkomen met deze maatregel, dan is dit echt een ontzettend goede beslissing geweest."

Bijeenkomst zorgverleners

Volgens Van de Griendt is het ontzettend belangrijk dat verschillende zorgverleners regelmatig contact met elkaar hebben. "Het is goed om te weten wat de laatste stand van zaken is."

Iedere huisartsengroep heeft een zogeheten 'huisarts crisis coördinator' (HCC). "Deze staat in verbinding met de directeur van de huisartsenposten en die weer met de GGD."

Op maandagavond was er een bijeenkomst in het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft, waarbij het Sint Franciscus Gasthuis, HCC's en de directeur van huisartsenpost Schievliet aanwezig was. "Dit is belangrijk, om te kijken waar er eventuele knelpunten zitten."

Lees meer

Volg alles over het coronavirus in ons speciale dossier: