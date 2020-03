Rotterdamse politiek: 'Laat daklozen in hotels slapen en geef horeca-ondernemers basisinkomen'

Het aanvragen van een uitkering moet sneller. Laat dak- en thuislozen niet in grote slaapzalen, maar in lege hotelkamers overnachten. En koop de voedselvoorraden van de horeca op en stel die beschikbaar aan de voedselbanken.

De Rotterdamse gemeenteraad zoekt naar oplossingen voor de horeca, nu een groot aantal restaurants, cafés en hotels gesloten zijn door de coronacrisis. Veel ondernemers, vaak kleine zelfstandigen, maken zich zorgen over hun financiële situatie.

Al personeel ontslagen

Dat onderstreept ook Marjolein van Staten van het Westerpaviljoen in Rotterdam. "Ik heb de hele middag gesprekken met het personeel gevoerd en mensen moeten ontslaan, omdat we het al een beetje aan voelden komen."



"Het is de enige manier om van het virus af te komen, maar het doet pijn om je zaak zo te zien. We hebben echt hulp nodig, want anders wordt het heel spannend, zegt ze.

Landelijk wordt er al gewerkt aan maatregelen om te voorkomen dat eigenaren in de problemen komen. Maar Dieke van Groningen, raadslid van de VVD in Rotterdam, vindt dat niet genoeg.

De VVD in Rotterdam stelt voor om lokale belastingen, zoals de onroerende-zaakbelasting en de toerismebelasting, later te laten betalen of zelfs helemaal kwijt te schelden.

Er moet volgens politici voor de vele ZZP'ers, flexwerkers en mensen met een 0-urencontract snel een uitkering komen. Nu geldt een wachttijd van vier weken.

'Geen wachttijd voor uitkering'

GroenLinks in Rotterdam stelt voor die wachttijd nu over te slaan. Normaal geldt ook een sollicitatieplicht, maar de partij vindt dat horeca-ondernemers nu niet naar ander werk hoeven te zoeken, omdat er simpelweg geen andere banen zijn.

De PvdA merkt op dat bij veel mensen misschien niet alle regelingen helemaal duidelijk zijn en vindt dat er goede voorlichting moet komen.

D66 in de Rotterdamse gemeenteraad vraagt aandacht voor de cultuursector. Nu ook theaters, concertzalen en musea zijn gesloten, is ook voor deze sectoren financiële compensatie nodig.

Eten naar voedselbank

De Partij voor de Dieren in Rotterdam vindt dat de gemeente de voorraden voedsel in de horeca moet opkopen en moet verdelen onder de voedselbanken. D66 vindt dat een prima plan, maar wat die partij betreft hoeft de gemeente dat niet op e kopen. Den Haag zou daarvoor compensatie moeten geven.

De fractie van NIDA is een doneeractie gestart voor de voedselbanken in Rotterdam, nu de markten de komende twee weken niet gehouden worden. Tot nu toe heeft de actie tweeduizend euro opgeleverd.

Basisinkomen

50PLUS in Rotterdam vindt dat een uitkering alleen voor de getroffen kleine zelfstandigen niet voldoende is. Wat de partij betreft moet er, voor een bepaalde tijd, een basisinkomen komen voor deze groep. Het stadsbestuur zou daarvoor moeten lobbyen in Den Haag.

De SP maakt zich zorgen om de dak- en thuislozen. Velen overnachten in de opvang op slaapzalen. Juist daar zou ook naar gekeken moeten worden om besmetting met het coronavirus tegen te gaan, vindt raadslid Aart van Zevenbergen. Een oplossing zou zijn om ze tijdelijk onder te brengen in hotels, die vanwege de maatregelen toch weinig gasten hebben.

Info in meer talen

DENK pleit voor meer voorlichting in de eigen taal van Oost - en Midden Europeanen en de eerste generatie Turkse gastarbeiders. De GGD en het RIVM doen dat nu onvoldoende, vindt de partij.

Ook vraagt de partij aandacht voor het begraven van overleden Rotterdammers in hun vaderland Turkije.

