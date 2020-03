Het weer van vandaag: veel zon

Vandaag is het mooi weer in het Rijnmondgebied met veel zon en blijft het droog. Het wordt 12 graden aan zee en 14 graden in Gorinchem. De zuidwestenwind neemt toe tot matig en aan zee tot vrij krachtig.

Vanavond en vannacht zijn er brede opklaringen en blijft het droog. Het koelt af naar 6 of 7 graden en de zuidwestenwind waait matig en aan zee vrij krachtig.

Morgen is het eerst zonnig, in de loop van de middag verschijnt er vanuit het noordwesten meer en meer bewolking. Het blijft droog en het wordt zacht. De maxima liggen tussen 13 graden aan zee en 16 graden in het oosten van de regio. De zuidwestenwind waait matig.

Vooruitzichten

Op donderdag en vrijdag is er veel bewolking en kan er een spat regen vallen. In het weekend keert de zon weer terug en blijft het droog. Het wordt kouder met in de middag nog maar 10 graden en in de nacht naar zondag ligt de temperatuur in het binnenland rond het vriespunt.