Ondernemers in Ridderkerk en Dordrecht krijgen uitstel van betaling gemeentelijke belastingen

De gemeenten Dordrecht en Ridderkerk geven ondernemers en ZZP-ers uitstel voor de betaling van de gemeentebelastingen. Ze hopen op deze manier de ondernemers in hun gemeenten enige verlichting te geven, nu zij door het coronavirus te maken krijgen met minder of geen omzet.

"De maatregelen als gevolg van de coronauitbraak in Nederland volgen elkaar in hoog tempo op. Dit heeft impact op het openbare leven en heeft ook zeker grote gevolgen voor ondernemers", zegt de gemeente Dordrecht.

Scholen, horeca en theaters zijn dicht, evenementen met meer dan honderd mensen zijn verboden en sommige winkels sluiten uit eigen beweging om de kans op besmetting te verlagen.



"Er worden landelijk intensieve maatregelen genomen voor ondernemers, we zijn nu aan het inventariseren hoe we dit specifiek voor onze Dordtse ondernemers kunnen vertalen", zegt wethouder Maarten Burggraaf. "We willen ze vooral hulp aanbieden door te kijken waar per sector behoefte aan is en door ondernemers met elkaar te verbinden."

Dordrecht geeft mensen die gebruik willen maken van de regeling, uitstel tot 31 mei. Ridderkerkse ondernemers krijgen de kans tot 31 augustus om de gemeentelijke belastingen te betalen. Deze mogelijkheid wil Ridderkerk ook ZZP-ers in de gemeente bieden. Zij kunnen contact opnemen via belastingen@ridderkerk.nl.

