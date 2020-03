Rotterdamse burgervader 'stuurt' brief aan kinderen

"Als we ons allemaal aan de regels houden, dan helpt dat enorm. Ik reken op jullie hulp!" Dat schrijft burgemeester Ahmed Aboutaleb in een open brief aan de Rotterdamse kinderen. De brief over het coronavirus en de gevolgen staat op de voorpagina van maart-editie van kinderkrant Jong010, de gratis krant die onder de jeugd wordt verspreid.

In de brief beschrijft Aboutaleb wat het coronavirus is. Ook geeft hij aan welke maatregelen zijn genomen om verspreiding te voorkomen en waarom die besluiten nodig zijn. Daarnaast stelt Aboutaleb alternatieve manieren van tijdsbesteding voor. Ook roept hij kinderen op om een kaartje te sturen aan familieleden die niet kunnen worden bezocht. Tot slot vraagt hij de Rotterdamse jeugd om de brief aan zoveel mogelijk mensen te laten lezen.

De krant wordt gewoonlijk via de scholen verspreid. De uitgever denkt in verband met het virus na over alternatieve manieren om de krant bij kinderen te krijgen.



Lees meer

Volg alles over het coronavirus in ons speciale dossier: