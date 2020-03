Inmiddels meer dan veertig doden in Nederland, 34 positieve testen in Zuid-Holland Zuid; volg alle updates van dinsdag 17 maart

In dit liveblog houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen rond het coronavirus.

• Het totaal aantal geregistreerde besmettingen in Nederland is 1705, 43 mensen zijn aan het virus overleden. Het aantal coronabesmettingen in de regio Rotterdam-Rijnmond is maandag gestegen naar 67 . Zuid-Holland Zuid telt 34 positief geteste inwoners.

• De KNVB heeft de bekerfinale tussen Feyenoord en FC Utrecht, die gepland stond op 19 april in de Kuip, uitgesteld .

• Scholen, kinderopvangcentra en horeca in Nederland blijven vanaf maandag dicht om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De kinderen van groep 8 van de Van Brienenoordschool in Rotterdam-IJsselmonde mogen wel naar school .