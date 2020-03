Directeur over afgelasting Roparun: 'iedereen moet verantwoordelijkheid nemen'

Het afgelasten van de 29e editie van de Roparun, was geen moeilijke beslissing. Dat zegt Wiljan Vloet, directeur van de stichting, dinsdagochtend op Radio Rijnmond. "De Roparun wordt georganiseerd voor mensen in de palliatieve zorg, een kwetsbare groep. Als je dan dit soort activiteiten organiseert waarbij veel mensen samenkomen, kan je niks anders doen dan duidelijkheid geven en de onzekerheid zo snel mogelijk weghalen.”

Met een een kleine tienduizend deelnemers en vijfhonderd vrijwilligers, zou er dit jaar van 30 mei tot en met 1 juni een recordaantal deelnemers zijn. De teller stond voorlopig op ruim 1,3 miljoen euro aan donaties.

Vloet zegt dat het nu nog te vroeg is om te zeggen wat er met dat geld zal gebeuren. “We gaan nadenken wat we met die donaties, maar ook met het inschrijfgeld gaan doen. Er zijn ideeën, en we zijn nu aan het onderzoeken wat de mogelijkheden zijn, ook met het oog op volgend jaar."

De organisatie heeft contact met de teams opgenomen. "Gezien de reacties van de teams heeft iedereen het hart op de goede plekken. Veel teams hebben al aangegeven dat ze er volgend jaar weer bij zijn."

Uitstellen geen optie

Het uitstellen van de Roparun is volgens Vloet nooit een realistische optie geweest. "We hebben altijd een weekend en een maandag nodig, dat is buiten de vakanties alleen in het pinksterweekend mogelijk."

Maar belangrijker dan het vinden van een nieuwe datum, vindt Vloet het nemen van verantwoordelijkheid in deze crisis. "Er wordt een oproep gedaan aan iedereen om verantwoordelijkheid te nemen, iedereen wordt hard getroffen. Dan moeten wij dat ook doen en niet wachten tot het laatste moment tot we de run uitstellen."

Of de Roparun volgend jaar wel door zal gaan, durft Vloet nu nog niet met zekerheid te zeggen. “Zo ver kan niemand vooruit kijken. Maar ik ga er eigenlijk wel vanuit dat als iedereen zijn verantwoording pakt en iedereen beseft dat we dat doen voor een ander, we het virus er volgend jaar wel onder hebben."

Lees meer

Volg alles over het coronavirus in ons speciale dossier: