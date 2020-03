Juf uit Maassluis geeft 'huiskamergym'

Tikkertje in de pauze, een potje voetbal of lekker ravotten: nu kinderen verplicht thuiszitten vanwege het coronavirus, missen ze ook hun lichaamsbeweging. Gymjuf Linda Koot uit Maassluis heeft daar iets op bedacht: huiskamergym.

"Mijn motivatie is om kinderen niet te veel stil te laten zitten thuis", zegt Koot, die op een basisschool in Hoek van Holland lesgeeft. "Ze doen al zoveel aan gamen, tv en telefoontjes. Bewegingsarmoede was al een probleem en nu móet je ook nog thuis blijven."

De gymjuf neemt daarom in haar huiskamer filmpjes op met oefeningen, die kinderen op YouTube kunnen bekijken. "We gebruiken zoveel mogelijk ruimte in de woonkamer. Alle spullen die je daar vindt, gebruiken we. Pannen, potten, kussens..."

Het is een project waar de hele familie aan meedoet. Kinderen Loes en Isis, beiden zes jaar, voeren de lessen uit met moeder Linda. Zo komt dinsdagochtend het 'commandospel' voorbij, waarbij kinderen de opdracht alleen moeten uitvoeren als eerst het woord 'commando' wordt gezegd.

Linda's man Coert legt het tafereel vast op camera. "Daarna is het knippen en plakken en zet ik het op ons YouTube-kanaal, LekkerFit3M", zegt Linda.

De filmpjes worden niet alleen in Hoek van Holland bekeken. "Ik ken al mensen die het afspelen in Overijssel en Noord-Holland. Zo verspreiden we het en wie weet kunnen we de kinderen een beetje fit houden terwijl we thuis zitten."