Poll: Na de speech van Rutte heb ik vertrouwen in de Nederlandse aanpak van de coronacrisis

Nederland maakt zich op voor de strijd tegen het coronavirus. Maandagavond hield premier Mark Rutte een toespraak over de crisis en het soort maatregelen dat hieruit voortkomt.

De boodschap van Rutte was helder: het gaat nog lang duren voordat we deze crisis te boven zijn. "Een groot deel van de bevolking zal besmet raken met het virus." De maatregelen die elkaar opvolgen, noemt de minister-president ongekend voor landen in tijd van vrede. Toch kiest hij niet voor een totale lockdown.

