Zo praat je met je kinderen over de coronacrisis

Hoe leg je je kinderen uit wat er momenteel aan de hand is met het coronavirus? En hoe houd je het gezellig, nu het kroost drie weken lang thuis zit? Onze opvoedexpert Fadma Bouchataoui van de wijkacademie in Rotterdam-Zuid legt uit.

"Ik denk dat het vooral van belang is om te luisteren naar de kinderen. Zij horen de hele dag door van alles over het coronavirus. Praat er alsjeblieft zelf met je kinderen over en vraag hoe zij erin staan. Geef gedoceerd informatie, je hoeft niet veel te vertellen. Kijk waar behoefte aan is en wat de zorgen van jouw kind zijn."

'Laat verdriet toe'

Bouchataoui zegt dat gevoelens van verdriet of onzekerheid bij kinderen toegelaten kan worden. "Zeg niet tegen je kind: 'je moet nu sterk zijn'. Als hij of zij bang is, mag dat echt getoond worden in de veilige omgeving van de ouders."

Belangrijk is daarbij wel dat de ouders wél kalm blijven. "Als de kinderen al een beetje bang zijn en ze zien dat papa en mama dat ook zijn, wordt die angst alleen maar groter. Dus blijf rustig, zelfverzekerd en zeg dat de regering goed voor ons zorgt. Dan zal het kind ook meer rust hebben."

Ze raadt aan om regelmatig poolshoogte te houden bij de kinderen. "Als er niet over gesproken wordt maar het kind zit wel ergens mee, gaat dat zich in het verdrag tonen. Dat maken die drie weken thuis er niet makkelijker op."

Verbinding houden

Ouderen zijn een kwetsbare groep. Het advies is dan ook om zo min mogelijk bij hen langs te gaan. "Maar zorg wel dat de verbinding met opa en oma blijft", zegt Bouchataoui. "Je kan skypen met elkaar, of facetimen. Je kan opa en oma een verhaaltje laten vertellen aan de kinderen, of je kan ze zelfs mee laten eten aan tafel via de laptop. Zorg dat de verbinding blijft, maar wel met een veilige afstand."

De kans op verveling is groot, als kinderen drie weken lang thuis zijn. "Ik denk dat het voor heel wat ouders een uitdaging gaat worden", zegt Bouchataoui. "We merken nu al na de voorjaarsvakantie dat ouders opgelucht zijn als hun kinderen weer naar school mogen. En toen had je nog niet eens restricties. Het is van belang om in huis de vrede te bewaren."

'Plan niet elke minuut'

Bouchataoui zegt dat niet elke minuut van de kinderen gepland hoeft te worden. "Je kan best wat leuke activiteiten bedenken om te doen met je kind, maar laat kinderen ook alleen dingen doen. En, zolang het nog kan: maak gebruik van buiten. Er zijn genoeg plekken waar de ruimte is en je niet dicht op anderen staat. Neem een bal mee, zodat ze lekker hun energie kwijt kunnen. Dan maak je ook meer kans dat ze thuis rustiger zijn."



Voor ouders die thuiswerken, is het extra lastig. "Zorg dat je dan wel aandacht voor je kinderen hebt. Dat je zegt dat je nu even gaat werken, maar dat je daarna een spelletje gaat doen of een balletje gaat trappen. Dan hebben ze iets om naar uit te kijken."

Voor het eigen vermaak van de kinderen heeft Bouchataoui een aantal websites: