Aantal reizigers RET daalt met 75 procent, mogelijk nog minder bussen, trams en metro's

De RET overweegt om nog meer bussen, trams en metro's in de regio te schrappen. Dat zegt directeur Maurice Unck. Reden daarvoor is dat het aantal reizigers met 75 procent is afgenomen sinds de nieuwe maatregelen rondom het coronavirus zijn ingevoerd.

Momenteel geldt al een vakantiedienstregeling waarbij zo'n twintig procent minder openbaar vervoer wordt ingezet. "Als dit zo doorzet, gaan we vanaf volgende week nog minder rijden", zegt Unck dinsdagmiddag op Radio Rijnmond. "Dat doen we ook om onszelf te sparen. We weten niet precies wat er nog gaat gebeuren met het virus en onze medewerkers."

Unck ziet al een verdubbeling in het ziekteverzuim onder RET-personeel. "Dat zijn niet alleen mensen die ziek zijn, maar ook mensen die zorgverlof hebben opgenomen of mensen met een verkoudheid die het zekere voor het onzekere nemen. Dat verzuim kunnen we opvangen, omdat we de dienstregeling hebben aangepast."

De reizigers zijn een belangrijke financieringsbron van de RET. "De spits is nu heel rustig, dus we hebben wel wat kosten kunnen besparen door minder te rijden. Maar de kosten voor de voertuigen en het personeel gaan gewoon door, terwijl de reizigers er niet in die grote aantallen zijn. Het is dus de tering naar de nering zetten en nadenken hoe we dit zo lang mogelijk kunnen volhouden."

Complete bus- of tramlijnen schrappen, gaat niet gebeuren. "Je wil in ieder geval dat je alle bestemmingen die je normaal aandoet, nog steeds kan blijven aandoen. We zijn nu aan het bestuderen wat de volgende stap is. Als het aanbod reizigers zo laag blijft, wat kunnen we dan maandag voor andere dienstregeling brengen?"

Saamhorigheid

Volgens Unck heerst er bij de RET een gevoel van saamhorigheid. "Het is niet makkelijk als je in onzekerheid bent, maar je wordt toch gevraagd om je werk te doen. Ik ben hartstikke trots op onze collega's die buiten toch maar het product neerzetten om ervoor te zorgen dat we van A naar B kunnen. En ik ben trots op de collega's die ervoor hebben gezorgd dat we alles netjes gepland hebben en dat we alles in de gaten kunnen houden. Via We zijn trots en blij dat zij voor Nederland en Rotterdam belangrijk werk doen."

Om zijn waardering extra uit te spreken, vroeg hij bij Radio Rijnmond een plaatje aan speciaal voor het ov-personee. Dat werd Reach Out (I'll be There) van Four Tops. "Bedankt voor de plaat, wij gaan door!", reageert een RET'er daarop.



