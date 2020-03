Waarnemend burgemeester Hoeksche Waard vertrekt naar Zoetermeer

Lokker is 71 jaar, woont in Bodegraven en is lid van het CDA. Hij was eerder (waarnemend) burgemester in Bodegraven, Noordwijk, Goeree-Overflakkee, Albrandswaard, Lopik en Vijfheerenlanden.

Hij was de derde waarnemend burgemeester van de Hoeksche Waard. Bram van Hemmen, momenteel burgemeester van Sliedrecht, volgt hem daar op. Het feest rond de inhuldiging van de nieuwe burgemeester is uitgesteld.