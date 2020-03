Ook imam en dominee worstelen met vragen in crisistijd

Dominees en imams prediken in tijden van crisis vooral liefde en rust en zorgen voor verbinding tussen mens en God in tijden van nood. Maar hoe moet dat als het huis van God tijdelijk gesloten is? "Voorlopig ga ik preken verzorgen vanuit een lege moskee voor de livestream", zegt de Rotterdamse imam Azzedine Karrat.

Ook dominee Koen Holtzapffel van de Remonstrantse Gemeente van de Arminiuskerk ziet online preken voorlopig als enige optie. Het doet hem vooral pijn dat hij oudere mensen, die juist nu steun nodig hebben, niet kan bijstaan.

"Voor mezelf ben ik niet zo bang, maar mijn angst is dat ik iets zou kunnen overdragen aan anderen", zegt de voorganger. "Dat zullen meer mensen hebben die een beroep hebben waarmee ze veel contact hebben met andere mensen. Daarom moet je zo terughoudend zijn met huisbezoeken, juist bij mensen die het wellicht het meest nodig hebben op dit moment."

Kans

Imam Karrat, werkzaam voor verschillende moskeeën, ziet vooral kansen in deze crisissituatie. "Ik zie het meer als een gewone ziekte. Een ziekte is er om genezen te worden, zeg ik altijd", begint Karrat hoopgevend. "Ik zie het als een kans voor de mensheid om te reflecteren en om bijvoorbeeld met nieuwe medicijnen te komen. Gelukkig zijn onze Nederlandse wetenschappers daar mee bezig. Dat zijn pioniers op dat gebied en daar ben ik heel erg trots op", vervolgt hij.

"Tegelijkertijd zie ik het als een kans voor de mensheid om te reflecteren." Karrat hoopt dat mensen dan tot de ontdekking komen dat ze een God nodig hebben die voor genezing zorgt.

Glimlach is liefdadigheid

Holtzapffel vindt het nog te vroeg voor deze troostrijke woorden. "Achteraf zou je het zo kunnen zien", zegt de dominee, "maar om nu meteen te zeggen dat je deze tijd moet pakken voor bezinning en elke crisis heeft ook een kans... Het zal allemaal waar zijn, maar ik geloof dat mensen op dit moment nog te veel bezig zijn met angstreductie en zaken regelen. Mensen zien bijvoorbeeld hun inkomen wegvallen en allerlei evenementen gaan niet door."

Beide voorgangers zijn het eens over de wijze waarop we de komende tijd in verbinding komen met God. Behalve meditatie en gebed roepen Holtzapffel en Karrat op om vooral goed voor elkaar te zorgen. "We moeten er voor elkaar zijn en elkaar steunen", zegt de imam. "De profeet zegt: een glimlach in het gezicht van jouw broeder is liefdadigheid. Laten we hoop uitspreken en naar elkaar glimlachen. Dat gaat onze onderlinge band versterken."