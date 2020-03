Sterrenrestaurant bereidt bezorgmaaltijden voor de zorg

In de keuken van Amarone

Door de horecasluiting wordt ook in sterrenrestaurant Amarone voorlopig niets meer aan tafel geserveerd. Maar er wordt wel doorgekookt. Het restaurant richt zich voorlopig op maaltijdbereiding en bezorging. Daarmee hoopt het restaurant de coronacrisis te overleven en tegelijk mensen te helpen die het nodig hebben.

"Die horecasluiting is voor iedereen een klap", zegt Amarone-eigenaar Jan van Dobben. "Een klap voor ons, de toeleveranciers, de mensen in de buurt. Alles staat stil en ik probeer daar tegenin te gaan door de trein weer te laten rijden. Ik heb twaaf man in dienst en die willen graag bezig blijven."

De keukenbrigade van het met een Michelinster onderscheiden restaurant gaat maaltijden klaarmaken voor mensen in de zorg of mensen die geen tijd hebben om te koken. "Die willen wij ontzorgen, maar wel met maaltijden van ons niveau."

Het menu bestaat uit onder meer een truffelrisotto, een bavette en briochebroodje met lever.