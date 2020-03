Negentien nieuwe sterfgevallen door coronavirus

De leeftijd van de overledenen ligt tussen de 63 en 94 jaar. Het RIM meldt 292 nieuwe besmettingsgevallen.

Het totaal aantal gemelde besmettingsgevallen is nu 1705. Onder hen zijn 389 mensen die in de zorg werken. Zij worden vaker dan andere groepen getest.

De meeste besmettingen zijn in Brabant (634), Limburg (197) en Zuid-Holland (175).

Het RIVM meldde maandag dat de jongst overleden patiënt 59 jaar was, maar die leeftijd bleek niet juist. Er was hierbij een administratieve fout in het spel.

Onder de nieuwe besmettingsgevallen zijn twee patiënten in Alblasserdam.